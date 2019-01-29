شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبارات المؤهلة للوظائف الهندسية بالشرقية الأحد والان نبدء بالتفاصيل
ودعا المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان جميع المتقدمين مراجعة بوابة التوظيف الخاصة بالأمانة eamana.gov.sa للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبار , مبيناً أن الاختبارات تستمر لغاية يوم السبت الموافق 04 / 06 / 1440هـ .
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