شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبارات المؤهلة للوظائف الهندسية بالشرقية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

حددت أمانة المنطقة الشرقية يوم الأحد القادم موعداً لبدء الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية التي تم الاعلان عنها مسبقاً على برنامج رفع الكفاءات, وهي ( مهندس معماري، مهندس تخطيط ،مهندس مدني، مهندس ميكانيكا، مهندس نقل ومرور, مهندسة معمارية، مهندسة تصميم داخلي أو عمارة داخلية، مهندس برمجيات، مهندس حاسب آلي، مهندس نظم حاسب آلي، مهندس أمن معلومات )، وذلك بمقر مسرح أمانة المنطقة الشرقية .

ودعا المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان جميع المتقدمين مراجعة بوابة التوظيف الخاصة بالأمانة eamana.gov.sa للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبار , مبيناً أن الاختبارات تستمر لغاية يوم السبت الموافق 04 / 06 / 1440هـ .