شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم يدشن تطبيق الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، تطبيق الهواتف الذكية لديوان المظالم في إصداره الأول، الذي يضم العديد من الخدمات الإلكترونية والمعلومات التعريفية باختصاصات الديوان ومقار محاكمه.

ويأتي تدشين التطبيق انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 وتحقيقاً للهدف الثاني، ومنها التحول الإلكتروني لأعمال الديوان وجميع خدماته، وتيسير الإجراءات المتعلقة بعملية التقاضي من خلال الخدمات الاستعلامية التي يوفرها للمستخدم.

وبين أن ديوان المظالم من خلال خطته الاستراتيجية المنبثقة من الرؤى والتوجهات الموافق عليها من المقام السامي، انتهج في أحد أهدافه التحول الإلكتروني لأعماله، مؤكداً أن تطبيق ديوان المظالم سيكون أساساً للتعاملات الذكية في عملية التقاضي أمام الديوان.

وأضاف أن ديوان المظالم انتهج في خطته الاستراتيجية 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 هدفاً أصيلاً في هذه الخطة وهو التحول الإلكتروني، مشيراً إلى أن ديوان المظالم تحول في عمليته القضائية الإلكترونية إلى ما نسبته 60 % من العمليات، مؤكداً أن الطموح في المستقبل سيكون التوجه لجعل عملية التقاضي عبر الهواتف الذكية.