شكرا لقرائتكم 14 قتيلاً من ميليشيات الحوثي بغارة لمقاتلات التحالف العربي في حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم، غارات، استهدفت تجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية، بمحافظة حجة اليمنية. وقُتل 14 سخصاً من مقاتلي المليشيات الإرهابية، خلال الغارات، بينهم قائد ميداني، حسبما أعلنت “سكاي نيوز”.

مختارات فيديو.. محمد بن سلمان يعيد صياغة البروتوكول ويخلع البشت احترامًا لفيصل بن بندر



هكذا رد خالد الفيصل على هدية أم مشعل مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر 14 قتيلاً من ميليشيات الحوثي بغارة لمقاتلات التحالف العربي في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.