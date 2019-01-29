شكرا لقرائتكم غريفيث يصل الحديدة في أول زيارة له منذ توقيع اتفاق السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم، إلى مدينة الحديدة، في أول زيارة له إلى المدينة للساحلية الواقعة غرب اليمن، منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وكان غريفيث قال، أمس الاثنين، إن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى، مددت بسبب “صعوبات على الأرض”.

ووصل غريفيث إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة كاميرت، حيث التقيا مسؤولين يمنيين في مقدمتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.



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