شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. جريان السيول بوادي العقيق في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رصدت مجموعة من الصور، مشاهد جريان وادي العقيق بالمدينة المنورة, وتجمّع المتنزهين على أطراف الوادي الذي يعدّ أشهر أودية المنطقة وأكبرها, إذ يغطي مساحة تمتد من جنوب المدينة المنورة إلى شمالها مروراً بوسطها.

وأدى هطول الأمطار بغزارة صباح أمس, إلى امتلاء أجزاء من وادي العقيق “الوادي المبارك” والشعاب التي تقع في مساره, تهيأت على إثرها مناظر طبيعية جميلة لمرتادي المكان, وللمسافرين عبر طريق الهجرة السريع بالقرب من ميقات ذي الحليفة, حيث تتشكّل تجمعات مياه الأمطار عبر الوادي الذي تنشأ على ضفافه العديد من مزارع النخيل, وأنواع مختلفة من الأشجار المثمرة والنباتات.



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