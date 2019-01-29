شكرا لقرائتكم ضبط 4 متهمين استدرجوا مواطناً بسيارة فارهة وسلبوا منه 400 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ضبطت شرطة منطقة الرياض 4 متهمين استدرجوا مواطناً وسلبوا منه 400 ألف ريال بالرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل من الله -عن القبض على (٤) أربعة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن من خلال عرض مركبةٍ فارهة للبيع واستدراجه لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض ومن ثم سلب مبلغ (٤٠٠) ألف ريال منه، تحت تهديد السلاح، وقد عثر بحوزتهم على المبلغ المسروق وعدد (٩) طلقات حية.

وقد جرى إيقاف المتهمين، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن متابعات الخليج 365 والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.



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