الان تتابع “نجم” تعلن عن إطلاق المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات CAMS والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن إطلاق “المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات CAMS ، الذي يعـد قاعدة للبيانات المركزية للمعلومات التأمينية للمركبات بالمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية اللازمة لتحسين قدرات شركات التأمين وإعادة التأمين على تحليل المخاطر التأمينية المرتبطة بالتأمين على المركبات، إضافة إلى رفع جودة المعلومات التأمينية والإسهام في الحد من عمليات الاحتيال في التأمين.

وسيستفيد العملاء من خدمات عدة يقدمها المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات CAMS، ومن أهمها خدمة السجل التأميني وخدمة “أحقية”، حيث تتولى شركة نجم إتاحة خدمة الاطلاع على استحقاق خصم تأمين المركبات للعملاء من خلال سجل التأمين الخاص بهم قبل شرائهم لوثائق تأمين المركبات، وذلك عبر الاطلاع على السجل التأميني للعميل والمركبة المراد تأمينها، وهو ما يحقق مزيداً من الوضوح والشفافية من خلال تمكين الشخص الذي ينوي شراء وثيقة التأمين الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة مع إمكانية طلب تصحيح المعلومات وتحديثها عند اللزوم، كما أنه يساعد في تمكين أكبر عدد من طالبي التأمين الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات وتحفيز الملتزمين بالقيادة الآمنة إلى الاستمرار في التأمين على مركباتهم.

ويقدم المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات CAMS لشركات التأمين إمكانية تحليل المخاطر المرتبطة بكل عميل أو مركبة من خلال الوصول إلى السجل التأمينيي للعملاء، الذي يوفر بيانات التغطيات التأمينية للمركبات، وبيانات مطالبات الاسترداد التأمينية، وبيانات المطالبات التأمينية، وبيانات المطالبات المرفوضة وبيانات المركبات المسجلة خسارة كلية.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم إبراهيم بن أحمد المحبوب أهمية هذا المشروع الذي يمثل حرص شركة نجم على تقديم أفضل خدماتها بطريقة فعالة ومنصفة، وتضمن في الوقت عينه شراكة مستدامة مع جميع أصحاب المصلحة، مؤكداً أن الشركة تحرص على تفعيل مفاهيم جديدة ومبادرات مبتكرة في قطاع التأمين، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تطوير هذا القطاع كأحد القطاعات الحيوية المساهمة في تنويع اقتصاد المملكة ومواجهة التحديات.

وأشار إلى أن شركة نجم تعمل على الاستثمار في التقنيات المتطورة بما يساعد على تطوير أنظمة وخدمات التأمين في المملكة، وتفعيلها لتلبية احتياجات المستخدمين بما يدعم تحسين تجربة العميل، وتعزيز السلامة المرورية.