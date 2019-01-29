الان تتابع بالصور: تعليم سراة عبيدة يحتفل بطلابه المتفوقين للعام الدراسي 1438 – 1439هـ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سراة عبيدة -الخليج 365 -عبدالله العازمي:

برعاية محافظ سراة عبيدة المكلف منصور آل ثقفان وحضور مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. ملفي العتيبي وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم بسراة عبيدة أقامت إدارة التعليم ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد حفلاً تكريميًا لأوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي الماضي 1438 – 1439هـ اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 1440هـ وذلك على مسرح إدارة التعليم.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها مسيرة للطلاب المتفوقين ثم ألقى سعادة مدير التعليم د. ملفي العتيبي كلمة رحب فيها بالحضور موجهًا شكره وتقديره لسعادة المحافظ المكلف ورؤساء الدوائر الحكومية على تعاونهم المثمر مع إدارة التعليم في كل المحافل.

كما هنأ الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي موجهًا لهم نصائح تربوية تهدف إلى تعزيز مالديهم من همم وإرادة، وقدم سعادة مدير التعليم الطالب الموهوب : حسين سعد الدبش من ثانوية الملك فهد وهو من الطلاب الموهوبين والذي وصل بدوره إلى التصفيات النهائية في أولمبياد إبداع 2019 في بحث علمي عن نباتات يمكن استخدامها لعلاج السرطان.

كما قدم سعادة مدير التعليم شكره لأولياء أمور الطلاب مثمناً دورهم في متابعة أبنائهم وهو من أهم أسباب النجاح والتفوق كما أشار إلى أنهم بناة المستقبل وبهم ستسير عجلة المستقبل المشرق لهذا الوطن الغالي.

موجهًا شكره وتقديره لقسم التوجيه والإرشاد واللجان العاملة على تنظيم هذا الحفل الذي يستحقه أبناؤنا الطلاب ثم استمع الحضور إلى كلمة المتفوقين ألقاها نيابةً عنهم الطالب: عبدالإله محمد البشري من ثانوية الأمير سلطان التي شكر فيها الحضور على تكريمهم ومشاركتهم فرحتهم بالتفوق.

كما وعد من خلالها بالمزيد من العطاء والتفوق، تلا ذلك مشاركة الإلقاء الفردي “قصيدة شعرية” قدمها أحد الطلاب المتفوقين ثم شاهد الحضور عرض مرئي لدليل الطلاب المتفوقين.

وفِي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين من سعادة المحافظ المكلف وسعادة مدير التعليم، كما تم تكريم رؤساء الدوائر الحكومية ومندو بي الصحف.