شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لفلبينية أنهت حياة مواطن طعناً وأصابت ابنته بمطرقة وحاولت الانتحار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بإحدى الجانيات في محافظة حفر الباطن.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد أقدمت/ روسيليا باكونا أجمهول (فلبينية الجنسية) على قتل/ حميد بن تركي بن حايف الفضلي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه وهو على فراشه بسكين في وجهه ما أدى لوفاته وشروعها في قتل إحدى بناته أثناء نومها بطعنها عدة طعنات بسكين وضربها بمطرقة في وجهها ورأسها ما أدى لإصابتها، وشروعها بالانتحار، ما أدى لإصابتها.
وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل حداً لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من رجعه بحق الجانية المذكورة.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانية اليوم بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
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