تدخل جراحي ناجح لإنهاء معاناة طفلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى القريات العام بفضل من الله من إستخراج جسم غريب طوله 5سم داخل الوجه حتى قاع الجمجمة لطفلة تبلغ من العمر عامين ونصف حيث قام الأطباء بإجراء التحاليل والأشعة اللازمة والتي أظهرت وجود جسم غريب مما أستدعى إتخاذ قرار بالتدخل الجراحي وقد تبين أثناء العملية الجراحية وجود قلم داخلي حدث أثناء لعب الطفلة وسقوطها على القلم ، وبعد التقييم من قبل فريق جراحة الوجه والفكين في مركز طب الأسنان التخصصي تم إزالة الجسم الغريب كاملاً تحت التخدير وإجراء العملية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد والطفلة الآن بصحة جيدة وحالتها مستقرة.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .​