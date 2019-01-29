استعادة 752 ألف م2 أراض حكومية بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة نحو 752 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي جرى التعدي عليها في 40 موقعا بالمنطقة.

وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الإحداثات التي تمت إزالتها تمثلت في إنشاء غرف عشوائية، وعقوم ترابية وغيرها، مشيرا إلى أنه جرى الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.