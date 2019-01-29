السعودية اليوم / "الحنيني" وطريقة تحضيره بمهرجان الحنيني الثالث بعنيزة

عنيزة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق29 يناير 2019 م واسأتاح مهرجان الحنيني الثالث الذي تدور فعالياته حالياً في سوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة الفرصة للزوار لشراء هذا المنتج الذي يعد من المأكولات الشتوية الشعبية الشهيرة بالمنطقة.وبين المدير التنفيذي للمهرجان رياض الجوهر أن اللجنة المنظمة حرصت ضمن أهدافها في المهرجان على تسليط الضوء على منتج الحنيني بهدف تنشيط الحراك الاقتصادي والتعريف به من خلال تهيئة صالة تضم عدد من الأسر المتخصصة بالحنيني والذي بلغ عددهم أكثر من 20 أسرة منتجة.ولفتت أم محمد المحلسي أحدى العاملات بالأسر المنتجة لمنتج الحنيني أنها تعمل في عملية تحضير الحنيني منذ أكثر من ١٥ سنة حيث يستغرق تحضيره مدة تصل لـ 7 ساعات حيث يبدأ العمل بتحضير القرص والذي يتكون من البُر ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة تسمى "العبط" ويعني عجن ولف التمر بدون نواة ثم يطحن ويصفى بعد وضعه في ماء حار بعد ذلك يوضع القرص في الماء ويخلط مع التمر المعبوط ويوضع عليه الزبد، ثم نطحن القرص مع الزبدة ثلاث مرات وندخل التمر مع القرص ثم تبدأ عملية التكوير، وفي الختام يوضع الهيل أو الليمون ليصبح جاهزاً للتقديم مشيرة الى أن المهرجان أتاح لها الفرصة لعرض منتج الحنيني للزوار والذي لاقى استحسانهم مما يعد مصدر رزق لي ولعائلتي.// انتهى //12:33ت م0054