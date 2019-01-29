السعودية اليوم / تعليم القصيم يحقق المركز الأول في التميز بالتوثيق لبرامج "الأمن والسلامة"

بريدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم المركز الأول في التميز بالتوثيق والتغطية الإعلامية لبرامج وفعاليات إدارة الأمن والسلامة المدرسية على مستوى وزارة التعليمويأتي هذا التميز من قبل إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم القصيم، بعد أن أبرزت إعلاميًا الأعمال المنفذة، ممثلة بالبرامج التدريبية واللقاءات والمبادرات لمنسوبي ومنسوبات مدارس المنطقة خلال الفصل الأول من العام الدراسي 1439 / 1440هـ.وبين مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية عبدالمحسن الحربي أن إدارة الأمن والسلامة أقامت 6 لقاءات استهدفت 1161 قائدًا وقائدة ومنسقًا ومنسقة في المدارس، وقدمت 4 مبادرات وطنية استفاد منها 276 من القادة والمنسقين والحراس، فيما نفذت 2466 خطة إخلاء بواقع 668 خطة للبنين و 1798 خطة للبنات، استفاد منها 405341 من منسوبي المدارس من الطلاب والمعلمين في القطاعين، إضافة إلى برامج تدريبية بواقع 24 برنامجًا في الإسعافات الأولية، و 73 برنامجًا في الإخلاء والإطفاء، و 8 برامج في السلامة والمنشآت التعليمية، لـ 22573 مستفيدًا.من جانبه هنأ مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان، إدارة الأمن والسلامة المدرسية، بحصولها على المركز الأول على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، في التوثيق والتغطية الإعلامية لبرامج وفعاليات التوعية بالأمن المدرسي، مثنياً على البرامج المقدمة للميدان وشموليتها لقطاعي البنين والبنات.// انتهى //12:32ت م0053