السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية

تونس 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن تفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا، بعد إعلان الزعيم المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا, مشيرة إلى أن مصير البلاد أصبح مرتبطًا بشكل أساسي بموقف الجيش في الداخل، والولايات المتحدة في الخارج.وفي الشأن الليبي.. أخبرت عن استجابة جميع المجموعات والمليشيات المسلحة بمدينة سبها، لطلب الجيش الليبي بإخلاء مواقعهم في المدينة، وتسليمها قبل استعمال القوة، مشيرة إلى أن الجيش تسلم أمس، مطار سبها الدولي ومناطق أخرى مجاورة.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى تفاصيل الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى مصر، وفحوى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.ونقلت عن الرئيس الفرنسي قوله: إنه لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان وتأكيد الرئيس السيسي، على أهمية التركيز على موضوع حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب.وضمن تقارير متفرقة.. تحدثت الصحف التونسية عن أنباء حول استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإغلاق حكومي جديد في حال رفض الكونغرس التعاون معه، لتأمين الحدود الجنوبية, وإعلان رئيسة الحزب الوطني للإنماء في موريتانيا، سهلة بنت أحمد زايد، نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية للبلاد المقرر إجراؤها العام الماضي, ووفاة رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي، أمس عن عمر يناهز 76 عامًا.// نتهى //12:31ت م0052