سياسي / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يستقبل سفير أسبانيا

بيروت 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، بمقر السفارة في بيروت اليوم، سفير أسبانيا لدى لبنان، خوسيه ماريا دي لا فيري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:28ت م

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