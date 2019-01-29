السعودية اليوم / "حاضنة بادر" تنظم ‏اللقاء الدوري ببرنامج ‎بادر لحاضنات ومسرعات التقنية بعسير

أبهــا 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق29 يناير 2019 م واسنظمت "حاضنة بادر" بالتعاون مع غرفة أبها أمس, ‏اللقاء الدوري لأصحاب المشروعات المحتضنة ببرنامج ‎بادر لحاضنات ومسرعات التقنية بعسير.وتضمن اللقاء ورشة عمل بعنوان "المحاسبة للمشروعات الناشئة"، إضافة إلى جلسات استشارية مالية، إذ وصل عدد المحتضنين إلى ٣٠ مشروعاً وذلك بنهاية عام ٢٠١٨م.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أن الغرفة عملت على تذليل العقبات التي تقف أمام استقطاب هذه الحاضنة ومسرعات التقنية التي تعـد حلم لشباب وفتيات أبها، التي سيكون لها دوراً كبيراً في تدعيم وتأسيس وتطوير واستمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأولى مع التركيز على الحاضنات التقنية في المشروعات التجارية التي تملك إبداعاً تقنياً والمساعدة في تسريع النمو الاقتصادي، مبيناً أن الغرفة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى تنويع مداخل الاقتصاد الوطني لتكون نواه لتأسيس صناعة تعتمد على التقنية التي تشمل تقنية معلومات واتصالات وتقنية حيوية، وتصنيع متقدم وتقنية متناهية الصغر.من جانبه أشار مدير حاضنة بادر بعسير سعيد الشهراني إلى أنه تم تأمين التجهيزات لاحتضان المشروعات التقنية بمنطقة عسير، لافتاً إلى أن المشروعات الحالية هي عبارة عن مشروعات متنوعة، مبيناً أن هذه الحاضنات تهدف إلى ايجاد وظائف ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير المشروعات وتغيير ثقافة المجتمع وريادة الأعمال وايجاد بيئة عمل مناسبة والخروج من النسق التقليدي الشائع والدخول في تجارب وخبرات جديدة، مضيفا أن اللقاء الدوري يأتي للتواصل مع أصحاب المشروعات المحتضنة ببرنامج ‎بادر لحاضنات ومسرعات التقنية بأبها، بهدف الوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم في محاولة لتذليلها ومساعدتهم في تحسين المناخ الاستثماري لهذه المشروعات الوطنية.// انتهى //12:04ت م0047