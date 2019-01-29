اقتصادي / النفط يرتفع مع فرض أمريكا عقوبات على فنزويلا



سنغافورة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء ن بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه) في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.29 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا أو 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60.11 دولار للبرميل مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة.

11:51ت م

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سنغافورة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسارتفعت أسعار النفط الثلاثاء ن بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه) في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الولايات المتحدة.وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.29 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا أو 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60.11 دولار للبرميل مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة.11:51ت م0045

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