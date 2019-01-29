السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بدء أعمال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي، في وقت لاحق من نهار اليوم، لافتة إلى تأكيدات وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أمس، خلال محاضرة ألقاها بمركز الدراسات الدولية الاستراتيجية بواشنطن، أن الجزائر بلد استقرار في منطقة تتميز باضطرابات وتوترات كبيرة بسبب الأزمات والتهديدات الأمنية السائدة هناك.

وتناولت صحف الثلاثاء تقديم الحكومة الفلسطينية أمس، استقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى أن التشكيل الوزاري الجديد سيضم فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وأشارت إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وتأكيده على متانة العلاقات الثنائية.

وعرجت على تواصل الاحتجاجات في السودان، للمطالبة بمزيد من الإصلاحات، بالموازاة مع تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير، قرب الانتهاء من مسودة خريطة طريق لسياسة تستهدف تحسين معيشة المواطنين.

وأخبرت صحف الجزائر عن وصول مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إلى صنعاء أمس، لوضع اللمسات الأخيرة لإعادة الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

// انتهى //

11:39ت م

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الجزائر 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بدء أعمال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي، في وقت لاحق من نهار اليوم، لافتة إلى تأكيدات وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أمس، خلال محاضرة ألقاها بمركز الدراسات الدولية الاستراتيجية بواشنطن، أن الجزائر بلد استقرار في منطقة تتميز باضطرابات وتوترات كبيرة بسبب الأزمات والتهديدات الأمنية السائدة هناك.وتناولت صحف الثلاثاء تقديم الحكومة الفلسطينية أمس، استقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى أن التشكيل الوزاري الجديد سيضم فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.وأشارت إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وتأكيده على متانة العلاقات الثنائية.وعرجت على تواصل الاحتجاجات في السودان، للمطالبة بمزيد من الإصلاحات، بالموازاة مع تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير، قرب الانتهاء من مسودة خريطة طريق لسياسة تستهدف تحسين معيشة المواطنين.وأخبرت صحف الجزائر عن وصول مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إلى صنعاء أمس، لوضع اللمسات الأخيرة لإعادة الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.// انتهى //11:39ت م0043

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