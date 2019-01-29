السعودية اليوم / "التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات" ورشة تدريبية بتعليم المدينة المنورة



المدينة المنورة 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م واس

اختتمت أمس ورشة تدريبية نظمتها إدارة نشاط الطالبات بتعليم المدينة المنورة بعنوان "التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات" .

وتناولت الورشة على مدى خمسة أيام , مفهوم برنامج التربية البدنية والأنشطة الحركية, وعناصر اللياقة المرتبطة بالصحة, إضافة إلى تدريب المعلمات المستجدات المشرفات على البرنامج في جميع المراحل التعليمية على تصميم أنشطة بدنية نوعية غير صفية لطالبات التعليم العام بإدارات التعليم, لبناء الشخصية المتكاملة المتوازنة نفسياً وصحياً وفكرياً للطالبة, ضمن برامج النشاط التي تضمنتها خطة وكالة التعليم, وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

// انتهى //

11:29ت م

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المدينة المنورة 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م واساختتمت أمس ورشة تدريبية نظمتها إدارة نشاط الطالبات بتعليم المدينة المنورة بعنوان "التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات" .وتناولت الورشة على مدى خمسة أيام , مفهوم برنامج التربية البدنية والأنشطة الحركية, وعناصر اللياقة المرتبطة بالصحة, إضافة إلى تدريب المعلمات المستجدات المشرفات على البرنامج في جميع المراحل التعليمية على تصميم أنشطة بدنية نوعية غير صفية لطالبات التعليم العام بإدارات التعليم, لبناء الشخصية المتكاملة المتوازنة نفسياً وصحياً وفكرياً للطالبة, ضمن برامج النشاط التي تضمنتها خطة وكالة التعليم, وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //11:29ت م0042

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