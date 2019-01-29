

جدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

شهد معرض "صنع بيدي" للمشاريع الصغيرة في دورته الـ 13 التي انطلقت فعالياتها أمس الأول بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز , إقبالاً من الزائرات تجاوز 1300 زائرة .

وتنوعت أقسام المعرض الذي تجاوز عدد المشاريع المشاركة فيه أكثر من 100 مشروع , بين قسم الأزياء والمجوهرات ،والمطبوعات , والجرافيك والأنيميشن ، والتغذية والضيافة ، والمناسبات والتصوير ، والفنون ، والهدايا والأعمال اليدوية , كما اطلق المعرض ولأول مرة مسابقة المشاريع الأكثر تميزاً بين الكليات في مجالات خدمات الحج والعمرة , والهدايا والملصقات العلمية والتطبيقات وقصص عن الحج.

يُذكر أن المعرض قدم في أيامه الاولى دورات في آلية العمل التجاري , تمحورت حول أساسيات عرض المشروع التجاري إضافة إلى إكسابهم مهارات الاتصال والتواصل.

// انتهى //

11:27ت م

0040



جدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسشهد معرض "صنع بيدي" للمشاريع الصغيرة في دورته الـ 13 التي انطلقت فعالياتها أمس الأول بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز , إقبالاً من الزائرات تجاوز 1300 زائرة .وتنوعت أقسام المعرض الذي تجاوز عدد المشاريع المشاركة فيه أكثر من 100 مشروع , بين قسم الأزياء والمجوهرات ،والمطبوعات , والجرافيك والأنيميشن ، والتغذية والضيافة ، والمناسبات والتصوير ، والفنون ، والهدايا والأعمال اليدوية , كما اطلق المعرض ولأول مرة مسابقة المشاريع الأكثر تميزاً بين الكليات في مجالات خدمات الحج والعمرة , والهدايا والملصقات العلمية والتطبيقات وقصص عن الحج.يُذكر أن المعرض قدم في أيامه الاولى دورات في آلية العمل التجاري , تمحورت حول أساسيات عرض المشروع التجاري إضافة إلى إكسابهم مهارات الاتصال والتواصل.// انتهى //11:27ت م0040

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 1300 زائرة في أول أيام معرض "صنع بيدي" للمشاريع الصغيرة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.