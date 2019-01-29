شكرا لقرائتكم خبر عن القتل لحداً لجانية طعنت مواطناً وابنته بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل حداً لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من رجعه بحق الجانية المذكورة.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانية روسيليا باكونا اجمهول - فلبينية الجنسية - اليوم، بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
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