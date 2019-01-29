شكرا لقرائتكم فیدیو یوثق لحظة إنقاذ 3 شبان من الغرق في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أظهر مقطع فیديو متداول عملیة إنقاذ 3 شبان سقطت مركبتهم في مجرى السیل بجنوب تبوك.

وبیّن الفیديو الذي وثقه المصور “يحیى المازن”، قیام عدد من المواطنین ورجال الأمن بإنقاذ الشباب الثلاثة سالمین.

يُشار إلى أن أمطاراً غزيرة كانت قد هطلت على منطقة تبوك ومحافظاتها؛ ما دفع وزارة التعلیم إلى تعلیق الدراسة في المنطقة.



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