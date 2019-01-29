شكرا لقرائتكم بنك الجزيرة يعلن بدء التقديم بالتدريب المنتهي بالتوظيف بعدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن بنك الجزيرة عبر موقعه الإلكتروني بالتدريب المنتهي بالتوظيف لعام 2019م بعدة مناطق (الرياض، الشرقية، جدة)، (لحملة الثانوية العامة أو الدبلومات الإدارية كحد أدنى) وحرصاً من بنك الجزيرة على الاستثمار في فئة الشباب، يستكمل بنك الجزيرة قصص النجاح التي حققها في الأعوام السابقة في برامج السعودة والتوطين، ومنها برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية العامة والدبلومات الإدارية الذي من شأنه ضمان مستقبلك الوظيفي والتطور في العمل المصرفي.

المؤهلات المطلوبة:

– شهادة الثانوية كحد أدنى أو الدبلومات الإدارية كحد أقصى، وأن لا يكون ملتزماً بأية برامج دراسية أو تدريبية أخرى تتعارض مع أوقات البرنامج.

تفاصيل البرنامج:

– مدة البرنامج: 3 أشهر

طرق التعلم والتطوير المستخدمة:

1- تدريب بنظام الفصول الدراسية.

2- تدريب تطبيقي على الأنظمة البنكية.

3- تدريب عملي في الفروع.

4- نظام إشرافي وتوجيهي طيلة مدة البرنامج.

5-مكافأة مجزية ثابتة طيلة فترة التدريب.

6- تأمين طبي للمتدربين.

7- سيتم تعيين خريجي البرنامج في شبكة الفروع كمسؤول خدمة عملاء أو صراف وسوف يتم التواصل والتنسيق مع المتقدمين المستوفين لشروط البرنامج لغرض ترتيب مواعيد الاختبارات والمقابلات.

أهداف البرنامج:

1- استقطاب الكفاءات من حديثي التخرج من حملة الثانوية العامة والدبلومات الإدارية أو ما يعادلها.

2- تدريب المرشحين وصقل مهاراتهم للاندماج في بيئة عمل راقية والاندماج في مسارات الوظائف المصرفية.

3- المساهمة في خلق فرص عمل جديدة.

4- تدريب وتطوير الشاب السعودي لتحديات العمل.



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