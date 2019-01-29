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الان تتابع أمانة مكة: ضبط مصنع لإنتاج البلوك تديره عمالة مخالفة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
ضبطت بلدية الشوقية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، مصنعا لإنتاج البلوك، داخل حوش شعبي، تديره عمالة مخالفة.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة إنه تم اتخاذ اللازم، وتسليم عدد 41 عاملا مخالفا لنظام الإقامة والعمل لجهة الإختصاص لاتخاذ اللازم.
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