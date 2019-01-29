الان تتابع أمانة الرياض: إغلاق 23 محطة وقود جزئيا لحين اكتمال الاشتراطات في نمار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية نمار، عدد 8 محطات وقود بشكل نهائي، لعدم التجاوب مع تطبيق الاشتراطات، كما أغلقت الأمانة عدد 23 محطة وقود، بشكل جزئي، لحين اكتمال الاشتراطات.

وكانت أمانة منطقة الرياض نظمت جولات ميدانية علي محطات الوقود، للتأكد من تطبيق اشتراطات محطات الوقود وتطوير هذه المحطات، حيث بلغ اجمالي عدد محطات الوقود في نطاق البلدية ٨٦ محطة، منها ٥٥ محطة تم التأكد من تطبيقها للشروط.