المركز الوطني للمنشآت العائلية يقر عدداً من التوصيات الهادفة لتطوير ودعم القطاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن المركز الوطني للمنشآت العائلية في مقر مجلس الغرف السعودية، أمس، أول اجتماعاته التنسيقية بعقد الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس إدارة المركز, برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور غسان السليمان، لمناقشة عدد من المحاور والموضوعات المهمة التي تتعلق بتطوير قطاع المنشآت العائلية وسبل تنميتها باعتباره يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأشاد الدكتور السليمان في مستهل الاجتماع بالجهود التي بذلت من أعضاء اللجنة التأسيسية للمركز، التي تهدف إلى تأسيس واطلاق أعمال المركز الوطني للمنشآت العائلية لما للمنشآت العائلية من دور مهم في تنمية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن جهودها في دعم ملف التوطين حيث توفر الشركات العائلية الكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين خاصة وأن حجم استثماراتها يمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للمركز ودوره وأهدافه، بالإضافة إلى آلية التكامل بين المركز والجهات الأخرى ذات العلاقة، فيما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، حيث أقر المجلس في ختام الاجتماع عدداً من التوصيات الهامة التي ستسهم في تطوير منظومته ليؤدي الدور المرجو منه في دعم تطلعات وأهداف المنشآت العائلية في المملكة.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للمنشآت العائلية قد تم تدشينه مطلع العام الهجري الحالي من قبل معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمقر الغرفة التجارية في جدة تنفيذًا للأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بتأسيس المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، بهدف تعزيز قيم العائلة التجارية واستدامتها ونموها وزيادة فرص نجاحها حيث تصل مساهمة المنشآت العائلية إلى ما نسبته 66% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، و 76% من مساهمة القطاع الخاص في التوظيف.