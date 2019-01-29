إتلاف 4 آلاف كجم مواد غذائية غير صالحة في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي نحو 4 آلاف كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ضمن جهود الأمانة للأسبوع الـ 35 من حملة «غذاؤكم أمانة « التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أمانات المملكة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية لتعزيز السلامة الغذائية، مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مشيرا إلى أنه تم إتلاف 3858 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ورصد نحو 1073 مخالفة صحية، إلى جانب إغلاق 136 محلا تجاريا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1748 جولة ميدانية للمراقبين خلال الأسبوع الماضي.

من المخالفات المرصودة: