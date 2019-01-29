أوامر ليبية بمنع تحرك الآليات المسلحة في المدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أمس تعميما إلى جميع آمري المناطق العسكرية والغرف الأمنية المشتركة، يمنع بموجبه تحرك الآليات المسلحة، مهما كانت تبعيتها، داخل المدن والقرى والطرقات العامة.

وأوضح المكتب الإعلامي للناطق باسم القيادة العامة للجيش أن التعميم يشمل أيضا حظر الرماية العشوائية في المناسبات الاجتماعية بأنواعها، على أن يجري ضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. لافتا إلى أن البلاغ يأتي لمنع الخروقات الأمنية واحترام القانون.