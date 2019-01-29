فلسطينيو لبنان يطالبون بمساعدات طبية وإغاثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الوكالات - عمان، بيروت

طالب لاجئون فلسطينيون في لبنان مؤسسات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بمساعدات طبية وإغاثية.

وأعرب اللاجئون خلال اعتصام حاشد في مخيم نهر البارد شمال لبنان عن قلقهم البالغ بسبب تردي الأوضاع الصحية للاجئين والنازحين الفلسطينيين من سوريا، خاصة خلال فصل الشتاء.

وأكد عضو اللجنة الشعبية الفلسطينية في نهر البارد أبونزار خضر في كلمة خلال الاعتصام، حق اللاجئين الفلسطينيين بالطبابة والاستشفاء والحقوق الإنسانية المشروعة، ملوحا بخطوات تصعيدية قادمة ستشمل كل المخيمات الفلسطينية في لبنان من أجل نيل الحقوق.

إلى ذلك أعلنت السفارة الإسبانية في الأردن أمس، تمويل تكاليف تشغيل مركزين صحيين في مخيم الطالبية جنوب عمان ومحافظة مادبا جنوب غرب عمان، تابعين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.