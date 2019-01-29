اختتام التدريب المصري مع البحرين «حمد - 3 »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اختتمت أمس فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك «حمد 3-» الذي استمر أياما عدة بمملكة البحرين، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية من مصر والبحرين.
وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي على فيس بوك أن التدريب اشتمل على تنفيذ عناصر من القوات البحرية أعمال استطلاع بحري للأهداف المعادية، وتنفيذ تشكيلات بحرية عدة، أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عاليتين، والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية، ودقة متناهية.
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