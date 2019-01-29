روسيا: لا نريد المواجهة مع أمريكا بشأن المعاهدة النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشاييف استعداد بلاده للحوار، في ظل النزاع القائم حاليا حول معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة «أي إن إف» التي تهدف للتخلي عن الأسلحة النووية متوسطة المدى، وقال لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية أمس «أود أن أؤكد مرة ثانية أن روسيا لا تبحث عن مواجهة، إننا مستعدون لحوار منفتح وموضوعي مع الزملاء الأمريكيين، ونتوقع منهم أسلوبا مماثلا».

وكان اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي (ناتو)- روسيا، بشأن الموضوع قد انتهى يوم الجمعة الماضي بعد ساعتين ونصف دون التوصل لأي نتيجة، وبذلك فإن المعاهدة التي تتسم بأهمية بالنسبة لأوروبا بصفة خاصة، على وشك الانتهاء حاليا.

يذكر أنه تم إبرام معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة في عام 1987 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك، وهي تلزم كلا الجانبين بالتخلص من جميع الصواريخ الباليستية البرية وصواريخ كروز التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، وفي الوقت نفسه تحظر المعاهدة إنتاج مثل هذه الأنظمة أو القيام بتجارب عليها.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية روسيا بانتهاك المعاهدة من خلال تطوير صاروخ كروز تحت اسم (إس إس سي 8-). وتنكر روسيا ذلك، واتهمت واشنطن في المقابل بانتهاك المعاهدة أكثر من مرة.