15 مسلحا وراء تفجيرات الهند الدامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

أدين أمس الاثنين 15 شخصا من أعضاء جماعة مسلحة انفصالية شمال شرق الهند بالتورط في تنفيذ سلسلة من التفجيرات عام 2008 أودت بحياة ما لا يقل عن 88 شخصا.

وأسفرت التفجيرات الـ18 في مدينة جواهاتي عاصمة ولاية آسام وثلاث بلدات أخرى في آسام في 30 أكتوبر 2008 عن إصابة أكثر من 450 شخصا. وتم تحميل جبهة بودولاند الوطنية الديمقراطية المحظورة المسؤولية عن هذه التفجيرات.

وتعد جبهة بودولاند جماعة متمردة تحارب منذ عام 1996 لإقامة وطن منفصل لقبيلة بودو في آسام.