الرائد يستضيف الاتفاق أملا في نقاطه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يستضيف الرائد عند الساعة الـ 6.25 مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، نظيره الاتفاق ضمن الجولة الـ17 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل 1-1.

ويشعل المواجهة فارق النقطة (لمصلحة الاتفاق)، كما يتشابه الفريقان في عدم إجراء تغييرات كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فالرائد استعان بالبرازيلي كانو وينتظر إعلان الاستقطاب الثاني له اليوم أو غدا، فيما ضم الاتفاق المهاجم التونسي أحمد العكايشي. كما أن الرائد خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته مواجهة دور الـ 16 من الباطن بركلات الترجيح، فيما تأهل الاتفاق إلى دور الثمانية عقب فوزه على القيصومة 4 - 1.

ويسعى الفريقان لرفع رصيدهما النقطي وتحسين مركزيهما في الدوري، حيث يحتل الرائد المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ويأمل في مواصلة المستويات المتطورة التي قدمها في آخر 4 جولات في الدوري.

أما الاتفاق صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة فيريد خطف كامل نقاط المباراة، معتمدا على عناصر مميزة يتقدمها الحارس الجزائري رايس مبولحي.