مالك بيراميدز يسخر من عالمية الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

ينعش الهلال خزانته المالية بمليون ريال غير الدخل المالي من المواجهة التي ستجمعه بفريق بيراميدز المصري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض خلال مارس المقبل.

وقال الهلال عبر موقعه الرسمي في تويتر «بعد الاتفاق بين الناديين، الهلال يلاقي بيراميدز وديا في مارس المقبل، المباراة ستكون في محيط الرعب على أن يتحدد موعدها في وقت لاحق».

وأعلن مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ التحدي مبكرا عبر سلسلة من التغريدات بحسابه الشخصي في تويتر، من بينها تأكيده وصول فريقه للعالمية قبل الهلال الذي ينشدها منذ 19 عاما، إلى جانب مطالبته بتقسيم مدرجات ملعب المباراة لتقديم تيفو خاص بجماهير بيراميدز.

على صعيد آخر ودع اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو ناديه تورونتو الكندي في طريقه للتوقيع رسميا للهلال، قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي ستنتهي الأحد المقبل، حيث غادر أمس الأول معسكر فريقه الحالي في كاليفورنيا.