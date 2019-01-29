العثور على لوحة أرضية نادرة في الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثر على لوحة أرضية نادرة في مقبرة نبيلة في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، وفقا لما ذكره موقع Xinhuanet الإخباري.

وعثر على مقبرة هونغجياجيه في قرية فوتون في مدينة جينتشو الصينية 2014، وذلك بعد تعرضها للسرقة، وبدأت أعمال التنقيب عن الآثار في الأضرحة أبريل 2015 وفقا للمعهد الثقافي للآثار في المقاطعة.

ونقبت حتى الآن أربعة قبور، ويعتقد أنها تعود إلى سلالة لياو الحاكمة (916- 1125)، كما اكتشفت بعض الأواني المصنوعة من السيراميك والخشب والجاد والحجر وبعض الأقمشة الحريرية.

ووجد علماء الآثار رسومات على الجدران وأرضية أحد الأضرحة، وذكر سي وي باحث بالمعهد أن أغلب الرسومات كانت عبارة عن صور عربات وخيول وأنماط زهور وتنين وطائر العنقاء.

وذكر سي بأنها المرة الأولى التي يجدون فيها ضريحا به رسوم أرضية لسلالة لياو، ووفقا للنقوش التي عثر عليها في الضريح، فإن مقبرة هونغجياجيه التي يعود تاريخها إلى عام 1011 مملوكة من قبل هان ديران، رئيس الوزراء الشهير لأسرة لياو ونسله.