إنقاذ فيل سقط في بئر بعمق 40 قدما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة نجحت فرق إنقاذ الدفاع المدني في الهند في إنقاذ فيل سقط في بئر يمتد عمقه إلى أكثر من 40 قدما تحت الأرض. وبحسب موقع Times of India، تلقت فرق الإنقاذ بلاغا من مزارع يدعي أنه سمع صوتا غريبا صادرا من البئر، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من التدخل السريع عن طريق إرسال فرق خاصة بإنقاذ الحيوانات. ويبلغ عمر الفيل 4 سنوات، واستخدمت فرق الإنقاذ أنابيب معدنية لشق مخرج في جدران البئر ومد حبال لرفع الفيل.



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