الدنمارك تكافح حمى الخنازير بسياج حدودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بدأت الدنمارك أمس في بناء سياج حدودي بطول 70 كلم على الحدود مع ألمانيا في إطار جهود مكافحة انتشار حمى الخنازير الأفريقية التي تنتقل من خلال الخنازير البرية.
ومن المقرر الانتهاء من بناء السياج البالغ ارتفاعه 1.5 متر على طول الحدود بين البلدين بالكامل بحلول نهاية العام الحالي.
وتم الإبلاغ عن إصابات بحمى الخنازير الأفريقية في بعض بلدان أوروبا الشرقية، لكن لم يتم تأكيد أي حالة في ألمانيا.
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