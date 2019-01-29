، "نزاهة": المملكة في المرتبة 58 في مؤشر مدركات الفساد 2018 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إنها في الـ "11" بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20

أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2018م، اليوم الثلاثاء، وصنّف المؤشر المملكة العربية السعودية في المرتبة (58) عالمياً من أصل (180) دولة، وبدرجة (49 / 100)، وبذلك تكون في المرتبة (11) بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.

ويستند المؤشر، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي، إلى التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من مؤسسات متعددة، من أبرزها: المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة البصيرة العالمية، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ووحدة التحريات الاقتصادية، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية، ومشروع أنماط الديمقراطية.