، أمطار ميسان والشفا والسيل .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" يحذّر: أخطار مصاحبة ،

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أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً عن استمرار وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، ابتداءً من الساعة 5:٠٠ إلى الساعة 17:٠٠ على كل من "ميسان - الشفا - السيل الكبير - والأجزاء المجاورة لها".
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، وإدارته، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصياً بعدم النزول في بُطُون الاودية، ومجاري السيول، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.
أمطار ميسان والشفا والسيل .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" يحذّر: أخطار مصاحبةفهد العتيبي الخليج 365 2019-01-29
أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً عن استمرار وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، ابتداءً من الساعة 5:٠٠ إلى الساعة 17:٠٠ على كل من "ميسان - الشفا - السيل الكبير - والأجزاء المجاورة لها".
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، وإدارته، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصياً بعدم النزول في بُطُون الاودية، ومجاري السيول، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:28 AM
الهيئة أكّدت استمرار تشكيلات السحب ونشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة
أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً عن استمرار وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، ابتداءً من الساعة 5:٠٠ إلى الساعة 17:٠٠ على كل من "ميسان - الشفا - السيل الكبير - والأجزاء المجاورة لها".
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، وإدارته، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصياً بعدم النزول في بُطُون الاودية، ومجاري السيول، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.
، أمطار ميسان والشفا والسيل .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" يحذّر: أخطار مصاحبة ،
المصدر : الخليج 365
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