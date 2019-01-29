محمد بن مسعود - الدمام - رعاية "الخليج 365" إعلامياً.. تصاحبها عروض تدعم مشاريع وأنشطة الجمعية تنظم جمعية "بنيان" الخيرية، فعالية "ليالي الأندلس"، التي تهدف لدعم أسرها المنتجة بعرض إنتاجهم وفتح المجال لهم للتوسع في الأفكار والابتكارات الإبداعية التي تعود عليهم بالنفع؛ من خلال توفير الموقع مجاناً. وستصاحب الفعاليةَ عروضٌ أخرى يعود ريعها على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة برعاية الشريك الإعلامي للجمعية "الخليج 365"، وتغطية شاملة للمناسبة. وسيكون دخول الزوار مجاناً للتعرف على منتجاتهم والاستفادة من الفعالية في منتجع الأندلسية بحي الرمال، يوم السبت القادم من الساعة ٣ عصراً إلى ١٠مساءً، وترحّب الجمعية بالحضور لدعم جهود الأسر والتعرف على إبداعاتهم. ولمزيد من التواصل والاستفسار على الرقم 0553008640. "ليالي الأندلس".. فعاليات "بنيان" لدعم الأسر المنتجة وعرض إبداعاتهم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29 تنظم جمعية "بنيان" الخيرية، فعالية "ليالي الأندلس"، التي تهدف لدعم أسرها المنتجة بعرض إنتاجهم وفتح المجال لهم للتوسع في الأفكار والابتكارات الإبداعية التي تعود عليهم بالنفع؛ من خلال توفير الموقع مجاناً. وستصاحب الفعاليةَ عروضٌ أخرى يعود ريعها على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة برعاية الشريك الإعلامي للجمعية "الخليج 365"، وتغطية شاملة للمناسبة. وسيكون دخول الزوار مجاناً للتعرف على منتجاتهم والاستفادة من الفعالية في منتجع الأندلسية بحي الرمال، يوم السبت القادم من الساعة ٣ عصراً إلى ١٠مساءً، وترحّب الجمعية بالحضور لدعم جهود الأسر والتعرف على إبداعاتهم. ولمزيد من التواصل والاستفسار على الرقم 0553008640. 29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 10:21 AM رعاية "الخليج 365" إعلامياً.. تصاحبها عروض تدعم مشاريع وأنشطة الجمعية رعاية "الخليج 365" إعلامياً.. تصاحبها عروض تدعم مشاريع وأنشطة الجمعية تنظم جمعية "بنيان" الخيرية، فعالية "ليالي الأندلس"، التي تهدف لدعم أسرها المنتجة بعرض إنتاجهم وفتح المجال لهم للتوسع في الأفكار والابتكارات الإبداعية التي تعود عليهم بالنفع؛ من خلال توفير الموقع مجاناً. وستصاحب الفعاليةَ عروضٌ أخرى يعود ريعها على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة برعاية الشريك الإعلامي للجمعية "الخليج 365"، وتغطية شاملة للمناسبة. وسيكون دخول الزوار مجاناً للتعرف على منتجاتهم والاستفادة من الفعالية في منتجع الأندلسية بحي الرمال، يوم السبت القادم من الساعة ٣ عصراً إلى ١٠مساءً، وترحّب الجمعية بالحضور لدعم جهود الأسر والتعرف على إبداعاتهم. ولمزيد من التواصل والاستفسار على الرقم 0553008640. ، "ليالي الأندلس".. فعاليات "بنيان" لدعم الأسر المنتجة وعرض إبداعاتهم ،

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