، #جابرة تتواصل و"الأرصاد" تتفاعل بـ4 تنبيهات صباحية "والعاصمة" في الصورة ،

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واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها على مدار الساعة؛ تزامناً مع حالة التقلبات الجوية التي تأثرت بها معظم مناطق المملكة #جابرة، وتفاعلت الهيئة بعدة تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة، بدأت في أوقات مختلفة من صباح اليوم، وتتواصل على مدار اليوم.
وأصدرت الهيئة، صباح اليوم، 4 تنبيهات؛ كان الأول من نصيب المنطقة الشرقية، وهو تنبيه لحالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية في حالة بدأت الخامسة إلا الربع صباحاً، وتتواصل إلى الثامنة مساء اليوم، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والأجزاء المجاورة.
كما صدر تنبيه لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة بدأت الثامنة صباحاً، وتستمر للواحدة ظهر اليوم، وتشمل: (الرياض العاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والدوادمي، ورماح).
كما صدر تنبيه آخر للشرقية لحالة نشاط للرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة في حالة بدأت السادسة صباحاً، وتستمر للسابعة من مساء اليوم، وتشمل: (الجبيل، والظهران، والدمام، ورأس تنورة، والنعيرية، والأحساء).
وكان التنبيه الرابع لمنطقة عسير من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ الواحدة ظهراً، وتستمر للسابعة مساءً، وتشمل أبها، والخميس، والأجزاء المجاورة.
وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية #السعودية قد أطلقت أمس اسم #جابرة للحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام.
#جابرة تتواصل و"الأرصاد" تتفاعل بـ4 تنبيهات صباحية "والعاصمة" في الصورةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها على مدار الساعة؛ تزامناً مع حالة التقلبات الجوية التي تأثرت بها معظم مناطق المملكة #جابرة، وتفاعلت الهيئة بعدة تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة، بدأت في أوقات مختلفة من صباح اليوم، وتتواصل على مدار اليوم.
وأصدرت الهيئة، صباح اليوم، 4 تنبيهات؛ كان الأول من نصيب المنطقة الشرقية، وهو تنبيه لحالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية في حالة بدأت الخامسة إلا الربع صباحاً، وتتواصل إلى الثامنة مساء اليوم، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والأجزاء المجاورة.
كما صدر تنبيه لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة بدأت الثامنة صباحاً، وتستمر للواحدة ظهر اليوم، وتشمل: (الرياض العاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والدوادمي، ورماح).
كما صدر تنبيه آخر للشرقية لحالة نشاط للرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة في حالة بدأت السادسة صباحاً، وتستمر للسابعة من مساء اليوم، وتشمل: (الجبيل، والظهران، والدمام، ورأس تنورة، والنعيرية، والأحساء).
وكان التنبيه الرابع لمنطقة عسير من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ الواحدة ظهراً، وتستمر للسابعة مساءً، وتشمل أبها، والخميس، والأجزاء المجاورة.
وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية #السعودية قد أطلقت أمس اسم #جابرة للحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:55 AM
حالات مناخية متفاوتة بدأت في أوقات مختلفة من صباح اليوم وتستمر حتى المساء
واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها على مدار الساعة؛ تزامناً مع حالة التقلبات الجوية التي تأثرت بها معظم مناطق المملكة #جابرة، وتفاعلت الهيئة بعدة تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة، بدأت في أوقات مختلفة من صباح اليوم، وتتواصل على مدار اليوم.
وأصدرت الهيئة، صباح اليوم، 4 تنبيهات؛ كان الأول من نصيب المنطقة الشرقية، وهو تنبيه لحالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية في حالة بدأت الخامسة إلا الربع صباحاً، وتتواصل إلى الثامنة مساء اليوم، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والأجزاء المجاورة.
كما صدر تنبيه لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة بدأت الثامنة صباحاً، وتستمر للواحدة ظهر اليوم، وتشمل: (الرياض العاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والدوادمي، ورماح).
كما صدر تنبيه آخر للشرقية لحالة نشاط للرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة في حالة بدأت السادسة صباحاً، وتستمر للسابعة من مساء اليوم، وتشمل: (الجبيل، والظهران، والدمام، ورأس تنورة، والنعيرية، والأحساء).
وكان التنبيه الرابع لمنطقة عسير من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ الواحدة ظهراً، وتستمر للسابعة مساءً، وتشمل أبها، والخميس، والأجزاء المجاورة.
وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية #السعودية قد أطلقت أمس اسم #جابرة للحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام.
، #جابرة تتواصل و"الأرصاد" تتفاعل بـ4 تنبيهات صباحية "والعاصمة" في الصورة ،
المصدر : الخليج 365
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