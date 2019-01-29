بالأسماء والصور.. تكريم 20 فائزة بجائزة «سيدتي» للتميز والإبداع في الشرقية

كرمت جائزة سيدتي للتميز والإبداع في دورتها الرابعة 20 سيدة، في حفل ضخم بفندق كمبنسكي الخبر بالمنطقة الشرقية، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة، وحضور الدكتور خالد بن محمد البتال، وكيل أمير المنطقة.

حضر حفل التكريم نخبة من الشخصيات العامة والمهتمين بتمكين المرأة وتسليط الضوء على قضاياها، اتساقًا مع القرارات الملكية، الداعمة للمرأة ومسيرتها، وتماشيًّا مع رؤية المملكة 2030، وقام «البتال» ورئيس تحرير سيدتي، محمد فهد الحارثي، بتسليم المكرمات دروع الجائزة.

وفي فئة الطب والعلوم تم تكريم: د. ريما البدر، د. نجلاء الردادي، الهنوف العبيشي، وفي فئة التعليم كرمت سيدتي: أمل صالح سلبع، داليا التونسي، د. ثنوى بنت عبدالله آل مترك العمري، أما في فئة الاقتصاد والإدارة فتم تكريم: هيفاء الدخيل، نوف الراكان، إيناس الأشقر.

وكرمت سيدتي في فئة العمل الإنساني والاجتماعي: ريما الرويسان، سمية الناصر، وفي فئة الإبداع الفني: هنوف محمد، ريم البيات، مها ملوح، وفي فئة الرياضة: أضواء العريفي، مرام البتيري، أسيل الحمد، وفي فئة تحدي الإعاقة: نور الهدى بنت عدنان الكرنوص، منال معيض الجعيد، شيماء مفضي.

أيضًا، تم على هامش الحفل تكريم 4 شابات سعوديات ممن برزت أسماؤهن في قوائم موقع about her، وحققن إنجازات لافتة خلال العام 2018، وهن: مها السعدون، تالة أبوالنجا، كادي الضويحي، لجين العبيد.

وتقدم للجائزة خلال عام 2018 أكثر من 100 امرأة سعودية، ممن اجتهدن وحققن إنجازات مهمة، وتركن بصمة لافتة خلال العام نفسه، قبل أن تختار منهن اللجان المكونة من 25 خبيرًا الفائزات، ممن حققن شروط الجائزة ومعاييرها.

وتوزعت الفائزات على 7 ميادين في الطب والعلوم والاقتصاد والإبداع الفني والأدبي وتحدي الإعاقة والعمل الاجتماعي والإنساني والرياضة والتعليم، يأتي هذا فيما تشهد الجائزة منذ انطلاقتها الأولى في الرياض 2015 صدى جماهيريًّا وتفاعلًا لافتًا في السعودية والمنطقة العربية.

ووجه «الحارثي» الشكر والعرفان إلى أمير المنطقة الشرقية على رعايته لحفل جائزة سيدتي للتميز والإبداع في نسخته الرابعة، وشكر «البتال» على الحضور، وعبر عن سعادته بأن تكون جائزة سيدتي هذه السنة في المنطقة الشرقية؛ لتكريم أهالي المنطقة ونسائها المبدعات.

وقال «الحارثي»: «إن الإبداع هو مقياس تطور الشعوب والفرق الذي تصنعه لتطور مجتمعها، والمجتمع الصحي هو الذي يتنفس برئتين، المرأة والرجل».