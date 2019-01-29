أمير الحدود الشمالية يتابع سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربع نساء

تم العثور عليهم في منطقة حدودية

تابع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربع نساء مفقودين في منطقة حدودية والذين تم العثور عليهم تائهين في منطقة الجندلية شمال شرق مدينة عرعر . ووجه أمير الحدود الشمالية الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن، فيما تم تسليم النساء لذويهن وهن بصحة جيدة.



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