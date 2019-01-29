هطول الأمطار على أجزاء من مدينة الرياض

هطلت مساء أمس الإثنين أمطار على أجزاء من مدينة الرياض .

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد طالبت المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم وعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة.

واستند الدفاع المدني، في تحذيره لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تُشير لتعرض غالبية مناطق المملكة لتقلبات جوية تتمثل في «رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة».

وكتب الحساب الرسمي للدفاع المدني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تشهد المناطق التالية: الرياض، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، جازان، الجوف، خلال الأيام المقبلة حالة مطرية والمديرية العامة للدفاع المدني تدعو المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة».

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