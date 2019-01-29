تعميم استثنائي يتعلق بحركة النقل الداخلي لمنسوبي ومنسوبات المدارس المغلقة بجازان

وجه مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، بأن يتولى كل من مدير مكتب التعليم بالعارضة ومدير مكتب التعليم بصامطة بالحد الجنوبي، سرعة إبلاغ كل منسوبي ومنسوبات المدارس المغلقة بهذين القطاعين بضرورة دخولهم في حركة النقل الداخلي خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 1440هـ إلى يوم الخميس الموافق 2 / 6 / 1440هـ وتدوين جميع الرغبات سواء كانت مدارس أو شرائح في القطاعين التعليميين التابعين له وفق الأفضلية لديهم.

جاء ذلك من خلال التعميم العاجل الذي أصدره مدير عام تعليم جازان بشأن حركة النقل الداخلي الخاصة بمنسوبي ومنسوبات المدارس المغلقة وأهمية دخولهم في الحركة بوقته المحدد وأنه في حال عدم الدخول في الحركة الداخلية أو تدوين بعض الرغبات فسيتم تدوينها واستكمالها من قِبَل إدارة شؤون المعلمين وفق أفضلية ترتيب الشرائح والمدارس المدونة في النظام.

واتخذ مدير عام تعليم جازان هذا التوجيه بناءً على القرار الإداري السابق المبني على محضر اللجنة المشكلة لدراسة وضع مدارس الشريط الحدودي والمتضمن إغلاق المدارس الواقعة داخل حرم الحدود والبالغ عددها (63) مدرسة بنين وبنات في قطاعي العارضة وصامطة، وكذلك إشارة إلى تعميم نائب وزير التعليم المتعلق بتحديث بيانات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات حركة النقل للعام الدراسي 1439هـ- 1440هـ، ومنها ضوابط احتساب النمو وتحديد الاحتياج وحذف المدارس التي أغلقت من النظام وتوزيع معلميها على مدارس القطاع حسب الاحتياج والموازنة .

وكانت إدارة تعليم جازان قد اعتمدت في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي إغلاق المدارس الواقعة داخل حرم الحدود على أن تتولى إدارة الاختبارات والقبول عملية تنظيم الطلاب والطالبات بالتنسيق مع مكاتب التعليم .