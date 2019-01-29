بالصور.. هيئة الأمر بالمعروف بالدوادمي تقيم معرضًا عن جريمة الابتزاز

دشَّنه المحافظ وشهد إقبالًا
في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، شاركت هيئة محافظة الدوادمي بمعرض توعوي عن جريمة الابتزاز وذلك بمجمع المكان مول بمحافظة الدوادمي.
وحظي المعرض بتدشين سعادة محافظ الدوادمي زيد الحسين ومشاركة من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة .
والمعرض يبرز جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز والطريقة المُثلى للتعامل مع هذه الجريمة .
كما تم توزيع مطبوعات الرئاسة العامة وقد شهدت المشاركة إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من المتسوقين والزائرين .
وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.
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