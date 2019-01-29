النيابة العامة تُحذر من السلوكيات المُجرّمة في نظام الطيران المدني

حذَّرت النيابة العامة من إتيان السلوكيات المُجرَّمَة في نظام الطيران المدني المتعلقة بالتشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة.

ووفق ما نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن نظام الطيران المدني يحظر تشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية، تخضع لأحكام هذا النظام، دون الحصول على الترخيص أو الإجازة اللازمة من الهيئة.

وأضاف: «أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها».

وأوضحت النيابة العامة، أن القيام بهذه السلوكيات يُعرض مُرتكبها للسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.