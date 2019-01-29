السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية

بيروت 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسرصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الأصوات الداعية إلى ضرورة الإسراع في عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، لتلافي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، التي يرتبها استمرار الأزمة الحكومية التي طوت شهرها التاسع.وتناقلت نبأ إعلان الحكومة الفلسطينية أمس، أنها وضعت نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس بعد يوم من صدور توصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح، بتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.وأشارت صحف الثلاثاء الى القمة المصرية الفرنسية، التي عقدت بالقاهرة أمس، بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، تناولت عددًا من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة.وأوردت نبأ إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، تمديد وقف إطلاق النار في ولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان، إلى حين تحقيق السلام في البلاد.ولفتت صحف لبنان الانتباه إلى تأكيد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى، مددت بسبب صعوبات على الأرض.// انتهى //10:53ت م0030