السعودية اليوم / جناح الحرفيين يجذب زوار مهرجان الحنيني الثالث بعنيزة



عنيزة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

جذب جناح الحرفيين في مهرجان الحنيني الثالث والمقام حالياً في سوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة، زوار المهرجان من خلال ما يقدمه الحرفيين من أعمال عبر تحويل مخلفات النخيل لأشكال فنية.

وأوضح المشرف العام على المهرجان عادل الرشيد أن المهرجان أتاح الفرصة للحرفيين لتقديم أعمالهم الفنية، كحرفة شعبية تدعم هوية المهرجان، من خلال عرض وتسويق منتجاتهم وإبرازها للمجتمع.

من جانبه بين الحرفي عبدالرحمن الغلث أنه يعمل في نحت الأخشاب منذ أربعة أعوام، حيث يقوم بتحويل جذع النخل لتحف وأشكال فنية، وذلك من خلال حرق الأخشاب وتزيينها لتصبح في النهاية مفيدة وذات أشكال جذابة، معداً المشاركة في المهرجان مصدر رزق للحرفيين.

// انتهى //

10:52ت م

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عنيزة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسجذب جناح الحرفيين في مهرجان الحنيني الثالث والمقام حالياً في سوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة، زوار المهرجان من خلال ما يقدمه الحرفيين من أعمال عبر تحويل مخلفات النخيل لأشكال فنية.وأوضح المشرف العام على المهرجان عادل الرشيد أن المهرجان أتاح الفرصة للحرفيين لتقديم أعمالهم الفنية، كحرفة شعبية تدعم هوية المهرجان، من خلال عرض وتسويق منتجاتهم وإبرازها للمجتمع.من جانبه بين الحرفي عبدالرحمن الغلث أنه يعمل في نحت الأخشاب منذ أربعة أعوام، حيث يقوم بتحويل جذع النخل لتحف وأشكال فنية، وذلك من خلال حرق الأخشاب وتزيينها لتصبح في النهاية مفيدة وذات أشكال جذابة، معداً المشاركة في المهرجان مصدر رزق للحرفيين.// انتهى //10:52ت م0029

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