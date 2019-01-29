السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل شابين فلسطينيين من محافظة طولكرم



طولكرم 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من بلدة بلعا شرق محافظة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جعفر أيمن شحرور، ومهدي حسن الحج، بعد مداهمة منزليهما.

// انتهى //

10:44ت م

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طولكرم 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من بلدة بلعا شرق محافظة طولكرم.وأفادت مصادر محلية في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جعفر أيمن شحرور، ومهدي حسن الحج، بعد مداهمة منزليهما.// انتهى //10:44ت م0027

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